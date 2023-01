Rode loper rolt uit voor de ijsvogel: "Dit is een plek waar-ie graag wil komen"

De ijsvogel is geen vogel die bedreigd wordt. Sterker, het vogeltje met de azuurblauwe vleugels gedijt bij de opwarming van de aarde. Zo kunnen ze - niet gestoord door bevroren sloten - hun vis blijven vangen. Omdat-ie er zo mooi, tropisch uitziet, heeft de ijsvogel veel bekijks en wordt ook in de IJmond veel gedaan het hem of haar naar de zin te maken.

Zo worden er op meerdere plaatsen, bij voorkeur in de buurt van water, verticale wanden geplaatst waarin de ijsvogel kan broeden. Zoals vanmiddag langs de Sint Aagtendijk tegen de A9 aan in Beverwijk. Boswachter Jeroen Engelhart van Landschap Noord-Holland en een groep vrijwilligers van de ijsvogelwerkgroep Kennemerland trotseren de regen om een ijsvogelwand te plaatsen. Jeroen Engelhart: "Een ijsvogel bouwt niet zoals een merel een nestje met takjes, maar graaft een gaatje in de klei. Het mooiste is als dat op natuurlijke wijze gebeurt, bijvoorbeeld dat ze een nestje maken in de wortel van een omgevallen populier, maar grote bomen heb je hier niet. Dus helpen we ze een handje." Tekst gaat verder onder de video.

IJsvogel - NH Nieuws

Bart Numan van de ijsvogelwerkgroep Kennemerland bouwt al jaren verticale wanden waar ijsvogels kunnen broeden. Hij is gefascineerd door het vogeltje, dat door zijn opvallende kleuren tot de verbeelding spreekt van natuurliefhebbers."Het is een prachtig gezicht als je hem zo voorbij ziet schieten", zegt hij tijdens een korte pauze. "Hoe de ijsvogel weet dat dit straks de plek voor hem is om te nestelen? Er is water, er is een steil wandje, het is rustig en we gaan voorkomen dat hier honden komen. En dan kan het niet lang meer duren voor-ie hier te vinden is, hier wil een ijsvogel graag zijn."

IJsvogelwand geschonken door deelnemers fietstocht De ijsvogelwand is betaald door deelnemers van de fietsronde van de Stelling van Amsterdam, georganiseerd door Le Champion. Door mee te doen konden de fietsers een bijdrage leveren aan de bouw van de wand. In totaal is 843 euro gedoneerd.