Ouders en directrice Elckerlyc nog niet tevreden over oversteekplaats leerlingen

Zowel de ouders als de directrice van basisschool de Elckerlyc zijn nog niet tevreden over de veiligheid van de oversteekplaats voor hun leerlingen. De kinderen moeten dagelijks oversteken bij het kruispunt van de Gijsbrecht en Staringlaan. De gemeente nam eerder veiligheidsmaatregelen, maar in de ogen van de ouders en directrice vallen die erg tegen.

De kruising van de Gijsbrecht van Amstelstraat met de Staringlaan is al jaren een doorn in het ogen van veel ouders en de directrice en medewerkers van basisschool de Elckerlyc. Tientallen leerlingen steken daar dagelijks over, zonder veilige oversteekplaats over een deel van de Gijsbrecht. Hier nemen bestuurders eerder gas bij dan af. "Het gaat elke ochtend maar net goed", vertelt een bezorgde ouder en lid van de ouderraad Vincent van Beusekom. "Ik heb er nu bewust voor gekozen om mijn kinderen vanwege de veiligheid vóór mijn huis te laten oversteken."

Dodelijk ongeval

Wat op de achtergrond ook meespeelt is de situatie op steenworp afstand, aan de Loosdrechtseweg. "De gemeente liet weten dat de besluitvorming voor maatregelen op data gebaseerd is. Op dit kruispunt bij de Gijsbrecht is te weinig ongevallendata om een concreet besluit te nemen en geld te investeren", schetst Van Beusekom.

"In het najaar is er een dodelijk ongeluk geweest op de Loosdrechtseweg. Heel triest. De bewoners van die weg voeren net als wij al heel lang gesprekken met de gemeente over verkeersveiligheid. Het is zorgelijk om te zien dat pas na een dodelijk ongeval alles in een stroomversnelling is gekomen en het project daar al is afgerond. Wat moet hier dan gebeuren, voordat de gemeente in actie gaat komen?"

Eigen ideeën

De ouders en directrice hebben zo hun ideeën voor een veiligere oversteekplaats. "Het moet duidelijker worden waar precies overgestoken kan worden. Of knipperlichten die tussen 8.00 en 9.00 uur en 14.00 en 15.00 uur afgaan, zodat automobilisten een signaal krijgen. Of misschien een betere verhoging in plaats van de vlakke drempel", legt directrice Velthuis uit.

De ouders zelf laten klaar-over te laten spelen is volgens Velthuis geen optie. "Alle ouders werken rond die tijd."