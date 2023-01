Kankerpatiënt Julian (19) harkt 3.500 euro bij elkaar voor onderzoek naar kinderkanker

In de blessuretijd van zijn leven heeft kankerpatiënt Julian de Kievit (19) uit Hoofddorp 3.500 euro verdiend voor onderzoek naar kinderkanker. Vanochtend overhandigde hij de cheque aan zijn oncoloog van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. "Mij zal het niet meer helpen, maar anderen hopelijk wel."

Julian de Kievit overhandigt cheque aan Máxima Centrum - Julian de Kievit

Als er op z'n tiende hersenstamkanker bij hem wordt ontdekt, geven artsen hem nog twee jaar. Inmiddels is hij 19 en ondanks zijn ziekte en aftakelende lichaam zeer actief. Een van z'n grootste hobby's is foto's maken, en dan het liefst van dieren in dierentuinen. Twee jaar geleden besloot hij zijn passies te combineren om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. "Mijn behandelend arts kwam met het idee om kaarten van mijn foto's te laten maken", vertelde Julian eerder aan NH Nieuws. Verhaal gaat verder onder de video.

Julian Kievit start kaartenactie voor onderzoek naar kinderkanker - NH Nieuws

Binnen no-time verkoopt hij 350 sets en haalt daarmee duizenden euro's op voor het Prinses Máxima Centrum. En ook in periode daarna blijven de kaarten als warme broodjes over de toonbank gaan. In totaal heeft Julian nu xx sets verkocht en daarmee 3.500 euro ingezameld. Vanochtend overhandigde hij een cheque met dat bedrag aan de kinderoncoloog die hem al negen jaar behandelt. "Hij werkte eerst in het VU Medisch Centrum, maar toen het Prinses Máxima Centrum werd geopend ging hij daar werken."

"Ik ben er heel blij mee", zegt Julian over zijn geslaagde inzamelingsactie. Het geld wordt gericht besteed aan onderzoek naar hersenstamkanker, vertelt hij. "Mijn arts gebruikt het geld voor vooronderzoek, dat is onderzoek om te bepalen of een groot onderzoek wel zin heeft." Dierentuinen De tiener kijkt voldaan terug op zijn inzamelingsactie, maar plant vooralsnog geen vervolg. De komende periode is het weer tijd voor zijn hobby's, al staat het fotograferen even op een laag pitje. "Daarvoor is het nu een beetje te koud." Zodra het weer wat warmer wordt, hoopt hij ook weer wat dierentuinen te bezoeken. "In Nederland heb ik ze nu allemaal gehad, dus gaan we naar Duitsland."