En dan rennen er ineens ontsnapte paarden langs je huis: Edith wist ze te vangen

In Oudesluis keek Edith Ruijgrok vanochtend vroeg raar op toen ze door de buurman werd gebeld dat een koppel paarden langs haar huis aan de Westfriesedijk rende. "Nu hebben we zelf paarden, maar ik had al snel door dat al mijn paarden nog op hun plek stonden."

De telefoon ging vroeg, om 5.45 uur. Ze sliep toen nog. Maar hoewel het niet haar eigen paarden waren, wilde ze uiteraard wel helpen. Ze ging er gauw naartoe. Inmiddels was de politie er al. Met de buurman probeerde die de paarden bij elkaar te houden. "We hebben ze naar ons terrein gedreven", vertelt Edith aan NH Nieuws. "Het lukte om één paard aan een touwtje vast te houden. Door dat paard te leiden naar onze rijbak volgde de rest vanzelf."

Maar toen was het nog zaak om erachter te komen van wie de paarden waren. Niet van haar dus, want al haar 23 paarden waren er nog. "Op sociale media heb ik foto's gedeeld van de paarden en al binnen een paar uur was de eigenaar bekend." Ze kende die niet.

Niet spraakzaam

Edith: "Hoe de paarden hier zijn gekomen en hoe ze konden ontsnappen, is me ook niet helemaal duidelijk. De eigenaren waren niet zo spraakzaam. Ze kwamen, zeiden niets en namen de paarden mee. Het liep dus een beetje raar af. Ik weet wel zeker dat dit de eigenaren waren; iemand kende ze ook en had contact met ze opgenomen. Ook begreep ik dat de dieren het hek zouden hebben opengemaakt of stukgemaakt."

Hoe dan ook had het heel anders kunnen aflopen, weet Edith. "Het had net zo goed gekund dat ze de provinciale weg op waren gelopen. Of dat ze tegen een auto waren gerend. Of dat iemand in de vroege morgen op de fiets de paarden tegen waren gekomen. Dat is nu door mijn buurman, die zo alert was en mij belde, gelukkig allemaal voorkomen."