Dode vos gevonden én verdwenen op Texel: Staatsbosbeheer denkt aan flauwe grap

In het Texelse natuurgebied Dijkmanshuizen is afgelopen weekend een dode vos gevonden. Klinkt niet zo bijzonder, ware het niet dat er op het eiland helemaal geen vossen voorkomen. Nog gekker is het dat het dode dier inmiddels alweer is verdwenen. Staatsbosbeheer denkt dat iemand de vos er als 'grap' heeft neergelegd.

Texelaar Ruud de Kemp spotte de dode vos, zette het op de foto (zie boven) en deed melding bij Staatsbosbeheer, zo meldt onze mediapartner Texelse Courant. Maar toen de melding eenmaal bij de natuurorganisatie aankwam, lag het dode dier er al niet meer.

Het is een raadsel hoe het dier in het natuurgebied is gekomen, of hij op Texel levend heeft rondgelopen en hoe hij aan zijn einde is gekomen. Volgens Staatsbosbeheer is er de afgelopen periode geen enkele melding of signaal bij ze binnengekomen van levende vossen.

"Een aantal keer eerder zijn er ook al dode vossen op Texel gevonden. Toen bleek het om een flauwe grap te gaan", zegt boswachter Mariette Smit van Staatsbosbeheer. "We gaan ervan uit dat dit nu ook het geval is, want anders hadden we hier echt wel meldingen van gehad."

Zeer onwaarschijnlijk

Vossen leven niet op Texel en het is volgens Staatsbosbeheer zeer onwaarschijnlijk dat het dit dier nu wel is gelukt om zwemmend de oversteek te maken. "Vossen kunnen wel zwemmen, maar niet zulke grote afstanden." Mariette Smit denkt daarom dat er ook nu, net als in 2019, moedwillig een dode vos is neergelegd. Waarom mensen dat doen, weet ze niet.

"Maar er is altijd ophef over. En ook altijd angst dat hier vossen komen." Ze zijn echter niet op Texel, benadrukt Staatsbosbeheer weer, en als het aan de natuurorganisatie ligt blijft dat ook zo. "We hebben hier vogels zoals de lepelaar en de grote stern, die hier veilig zitten omdat hun bedreigers aan de overkant zitten. We willen deze kwetsbare vogels graag beschermen."

'Kwalijk'

Waar de dode vos nu is, is niet bekend. Smit heeft rondvraag gedaan, maar 'is geen rechercheur' en heeft vooralsnog geen antwoorden. Bioloog Arthur Oosterbaan liet in 2019, toen er ook een dode vos werd gevonden die naderhand bleek te zijn doodgeslagen, al weten het 'kwalijk te vinden dat mensen dode vossen neerleggen en mensen zo voor de gek houden'.

In het verleden waren mensen er wel vaker van overtuigd dat ze een vos hadden zien lopen, zegt de Texelse Courant. Dat bleek later gewoon een hond te zijn die op een vos leek.