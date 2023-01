Theezakjes en koffiepads vanaf nu écht bij het gft-afval: "Maar dat deed ik altijd al"

Wat veel mensen onbewust al deden, is officieel een nieuwe afvalscheidingsrichtlijn: theezakjes en koffiepads horen vanaf nu thuis in de gft-bak. De zakjes en pads zijn bijna volledig recyclebaar geworden door andere grondstoffen. Maar wat wordt ermee gedaan? En wordt niet alles op een grote hoop gegooid?

"Veel mensen gooiden uit zichzelf de theezakjes en koffiepads al bij het gft-afval, maar veel daarvan bevatten plastic", vertelt Monic van Eerden, woordvoerder van HVC. HVC, de Huisvuilcentrale in Alkmaar, verwerkt het huishoudelijke afval van een groot deel van de provincie. Daar wordt het afval gebruikt om grondstoffen te kunnen recyclen en energie op te wekken. "We willen geen plastic in het gft-afval. Daarom hebben we gezegd: we willen zo schoon mogelijk gft binnenkrijgen, dus moet het van composteerbaar materiaal worden gemaakt."

Ze legt uit welke route je theezakje aflegt vanaf het moment dat je het in de gft-container hebt gegooid. "Het afval wordt bij de afvalcentrale verzameld en dan halen we de vervuiling eruit." Het is verbazingwekkend wat sommige mensen in de groene container gooien. "Dingen zoals voetballen, plastic afval, glas, luiers, textiel of bouwhout. Hout uit de tuin mag natuurlijk wel, maar bouwhout kunnen we niet verwerken."

Compost

Als het afval eenmaal is gezuiverd van alle troep die er niet in hoort, wordt het gft-afval verwerkt tot compost. "Maar na het verwerken tot compost zuiveren we het nog een keer. Dan krijg je een zo schoon mogelijk product." Die compost wordt dan gebruikt door agrariërs en bollenboeren. "Het is een hele waardevolle grondstof, want het verbetert de bodem. Daarom willen zij het graag hebben."