Wat wint straks in het Coldeweijer-proces: juice of privacy?

"Het roddelen is niet nieuw, dat doen we al sinds er sterren bestaan", vertelt mediawetenschapper Linda Duits. "Men is altijd geïnteresseerd in wat er in het privéleven van celebrities omgaat." Maar de laagdrempeligheid waar deze juicekanalen mee gepaard gaan, is wel nieuw, er zit geen hele redactie meer achter die probeert te controleren en wederhoor toe te passen. Al doen klassieke roddelbladen dat ook niet altijd."

Yvonne Coldeweijer wordt ook wel de 'juicekoningin van Nederland' genoemd. Met haar kanaal Life of Yvonne op zowel YouTube als Instagram legt ze de privélevens van bekende Nederlanders bloot. Ze post verhalen over affaires, drugsgebruik en moeilijke familierelaties. Dat laatste deed ze ook bij de familie Hazes.

Tarlach McGonagle houdt zich als rechtsgeleerde aan de UvA bezig met vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy in de rechtspraak: "Traditionele journalisten houden zich aan bepaalde normen en waarden, zo kun je de vrijheid van meningsuiting ver laten gaan maar niet te ver. De mensen achter juicekanalen passen minder van die normen en waarden toe." Maar echte regels voor dit soort pers zijn er nog niet, want daar is het te nieuw voor volgens de rechtsgeleerde.

Maar er zit ook een nadelige kant aan: "De constante surveillance wordt nu uitgevoerd door iedereen. Maar dat kan ook een medewerker van een ziekenhuis zijn of van een vliegtuigmaatschappij. Of omdat het allemaal heel anoniem gebeurt zelfs door een van je beste vrienden. Dat is echt een nieuwe stap in omgang tussen sterren en media."

Stilzwijgen of aanpakken

Ook het naar de rechter stappen is niet nieuw. "Maar bij juicechannels zit er maar één persoon of een kleine groep achter de berichten." Hoeveel geld er om gaat in deze business is nog niet precies bekend, om die reden is het volgens Duits de vraag waar het breekpunt zal liggen en hoe rendabel het voor ze blijft. "Het is de vraag of hun zakken diep genoeg zijn om proceskosten en boetes te kunnen blijven betalen."

Ze noemt het een soort testfase waar we nu zijn en ook McGonagle ziet het zo: "Het is zorgelijk dat dit soort juice naar de rechter toe moet. Maar hopelijk zorgt dit wel voor duidelijkere regels en krijgen we duidelijkheid over waar de juridische grenzen liggen wat betreft deze pers." Volgens Duits gaat de uitspraak in deze zaak bepalend zijn voor de volgende strijd in juiceland: "Als Coldeweijer wint, voelen juicekanalen zich meer gepermitteerd om dit soort dingen te doen. Op het moment dat ze verliest, dan hebben BN'ers hun privacy iets meer terug."