Zo'n honderd thuiszitters: "Deze kinderen lopen vast in het onderwijs"

Niet naar school gaan vanwege autisme, hoogbegaafdheid of omdat je gepest wordt. In de regio Haarlem zitten er zo'n honderd leerlingen noodgedwongen thuis. Dat is een probleem voor de ouders maar ook voor de school. Daarom is er nu Kennemer Kids, een nieuwe organisatie gericht op thuiszitters.

'Een tussenstap en opvang tussen thuis en school', noemt Kennemer Kids-oprichter Sarah Berkhout (41) haar nieuwe organisatie, die sinds deze week actief is.

"We zitten in een lokaal van een oud-schoolgebouw van het Nova College in Haarlem-Noord. Dat is een toepasselijke plek. Hier zijn we onder andere een dagbesteding voor jongeren die thuiszitten gestart, met ruimte voor 6 kinderen per dag (max 18 per week). We kunnen ook thuiszitters begeleiden en coachen, met als doel dat ze terug naar school gaan."

Thuiszitters

Volgens Vereniging Balans (een landelijke organisatie voor ouders van kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij leren of de opvoeding) zitten er in heel Nederland zo'n 15.000 kinderen thuis. De organisatie legt uit hoe moeilijk het is voor ouders om een kind thuis te houden.

Tekst gaat door onder de foto.