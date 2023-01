Feyenoord hangt netten op in De Kuip tijdens Klassieker

Het is niet de eerste keer dat de Rotterdamse club netten ophangt. Ook tijdens een aantal Europese duels werd dat gedaan. Aan alle vier de zijdes in het stadion zullen de netten worden geplaatst.

Berghuis

Voor Steven Berghuis zal het de eerste keer zijn dat hij voor publiek terugkeert in de Rotterdamse Kuip. Vorig jaar was er geen publiek aanwezig vanwege corona. In 2021 verruilde de aanvaller Feyenoord voor aartsrivaal Ajax. Het Feyenoordpubliek neemt hem dat zeer kwalijk.