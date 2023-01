Fort Kijkduin vernieuwt: “We maken onszelf toekomstbestendig”

Al sinds 1817 torent Fort Kijkduin over Huisduinen. Een strategische locatie en een plek waar verdediging en natuur samenkomen. Dat mag voorlopig zo blijven, als het aan het huidige museum ligt. Dus zijn ze bezig met een flinke vernieuwingsslag. Bedrijfsleider Audrey Satoer: “Het is prachtig om te zien dat het fort zo lang bewaard is gebleven, je moet er wel wat voor doen om het toekomstbestendig te maken.”

Tijd voor een renovatie dus. Daarvan is nu de eerste fase voltooid: het aquarium is flink onder handen genomen. Satoer: “We willen zorgen dat het aquarium meer in het thema van het fort past.”

“We hebben daarom gekozen voor het thema Aanvallen Verdedigen”, zegt Satoer. Dat is een thema dat je tegenkomt in de zee, maar ook in de geschiedenis van het fort, legt ze uit.

In plaats van een geschiedenismuseum waar ook een aquarium staat, zijn de twee onderdelen nu aan elkaar verbonden. Satoer: “In de nieuwe tentoonstelling begin je op het land en ga je steeds dieper de zee in, tot je bij het skelet van Chris de Potvis uitkomt. Zo verbinden we dan weer de zee met het land van hier. Huisduinen was namelijk een belangrijke plek voor de walvisvaart.”

Naast de thematische vernieuwing zijn er ook stappen gezet om de aquaria duurzamer te maken. “We willen zorgen dat het museum tenminste de komende twintig jaar leuk blijft om te bezoeken”, zegt Satoer.

De voltooide eerste fase werd in het museum gevierd met een bezoekje van een zeemeermin in het aquarium. Satoer: “Kinderen kunnen hun ogen niet van haar af houden.”

Bekijk in de video de vernieuwde aquariumbakken en het bezoekje van de zeemeermin. Tekst gaat verder onder de video: