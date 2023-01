Opnieuw code geel, KNMI adviseert 'zoveel mogelijk thuis te werken'

Het KNMI heeft vanwege onstuimig weer vanochtend opnieuw code geel afgegeven. Er trekken buien over het land waarbij kans is op onweer, hagel en windstoten van zo'n 75 tot 90 kilometer per uur. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een zware ochtend- en avondspits.

Archieffoto

Zowel het KNMI als Rijkswaterstaat adviseren mensen om vandaag zo veel mogelijk thuis te werken. Rijkswaterstaat deelt via Twitter het volgende advies: "Wij adviseren thuis te werken als dat mogelijk is, zo is het minder druk voor de mensen die de weg op moeten." Door zware regenval en windstoten worden zwaardere spitsen dan gebruikelijk verwacht. Omdat donderdag over het algemeen een drukkere dag op weg is, wordt weggebruikers die niet lang in de file willen staan geadviseerd 'een andere keuze' te maken.

Vanochtend komen er in het (noord)westen van het land windstoten voor tot 90 km/u. Het @KNMI heeft #codegeel afgegeven. Ook regent het behoorlijk. Wij adviseren thuis te werken als dat mogelijk is, zo is het minder druk voor de mensen die de weg op moeten.https://t.co/DpkKhG02h5 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 12, 2023

Op een aantal plekken in het land hebben we te maken met water op het wegdek. Hierdoor kan aquaplaning of ‘watergladheid’ ontstaan: door water op de weg verliest je auto even de grip met het wegdek. Lezen wat wij ertegen doen en wat je zelf kunt doen? https://t.co/ZEcj6dkclh pic.twitter.com/YQseU8FIDZ — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 12, 2023