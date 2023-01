De Peiling: er moeten strengere regels komen voor e-bikes

Aan alle kanten zoeven ze je voorbij: de e-bikes. De laatste jaren is de populariteit van deze snelle fietsen enorm gestegen. Uit onderzoek van de Fietsersbond is de gemiddelde snelheid van een elektrische fiets gemiddeld zo'n 30 kilometer per uur, blijkt. De bond maakt zich grote zorgen over de veiligheid op de fietspaden en wil dat er strenge maatregelen komen.