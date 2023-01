Miljoenen euro's voor onderzoekscentrum kunstmatige intelligentie in Amsterdam

Voor een Amsterdams onderzoeksproject naar kunstmatige intelligentie (AI) is 87 miljoen euro vrijgemaakt. Het project is onderdeel van een samenwerkingsverband (ICAI). Naast de UvA, VU en HvA werken er ook bedrijven mee.

Het grootste deel van het geïnvesteerde bedrag (55 miljoen euro) brachten deze bedrijven en onderwijsinstellingen zelf bij elkaar. Een ander deel, 25 miljoen euro, komt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), een instelling die overheidssubsidies geeft voor wetenschappelijk onderzoek. Het ministerie van Economische Zaken betaalt 7,5 miljoen euro.

Met de investering worden onder meer 17 nieuwe laboratoria in Amsterdam opgezet, waarin de universiteiten en hogeschool met bedrijven kunnen samenwerken in onderzoek naar AI. Ook komen er de komende tien jaar 170 plekken voor PhD-studenten.

ICAI werd in 2018 opgericht door de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit., met het doel om onderzoeksresultaten beter te kunnen testen in de praktijk. Met het nieuwe project willen de onderzoekers 'betrouwbare AI' ontwikkelen voor 'maatschappelijk relevante kwesties' in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, energie, voedselproductie en media.