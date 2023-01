Ouders Merijn Scheperkamp trots als een pauw: "Tranen stonden in mijn ogen"

Voor het eerst waren de ouders van schaatser Merijn Scheperkamp aanwezig bij een wedstrijd waar hij kans maakte op een grote titel. Zij hadden geen twijfels of hun zoon de prijs zou winnen: "Ik voelde dat het ging gebeuren", zegt zijn vader trots. Merijn kroonde zich een paar dagen geleden tot Europees kampioen sprint in Noorwegen.

"Het is zo bijzonder dat je dit kan meemaken na die coronatijd als familie", zegt moeder Engelien tegen NH Nieuws. Het was de afgelopen jaren namelijk niet mogelijk voor de familie om de wedstrijden van hun zoon bij te wonen. Daarom ging de hele familie deze keer mee, waaronder ook zijn zus Floor.

Enorm trots

De wedstrijden van de afgelopen dagen werden op de voet gevolgd door de ouders. Toen hun zoon de Europese titel te pakken had, werden de trotse ouders dan ook erg emotioneel. "Ik kreeg tranen in mijn ogen", vertelt vader Marcel. "En ook nu krijg ik er weer kippenvel van." Volgens zijn moeder zijn de presentaties van hun zoon bijzonder te noemen. "Dat je 22 bent en kampioen sprint bent. Ik vind het gewoon heel erg knap wat hij heeft gedaan,"

"Onze verwachtingen voor dit EK waren sowieso een podium, maar Merijn ging voor goud en dat is gelukt", zegt Marcel. Merijn wil verder en hoopt op een nieuwe kans bij de Olympische Spelen in Milaan in 2026. "Ja daar gaat iedere topsporter voor dat is wel waar je voor wilt gaan", zegt zijn moeder.

Op dit moment is het 22-jarige talent onderweg naar een trainingskamp in Italië.