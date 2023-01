Blaricummermeent schrikt van flinke tariefstijging warmte- en koude opslag 'maar liefst 73 procent'

In de Blaricumse wijk de Blaricummermeent zijn bewoners flink geschrokken van de forse prijsstijging van Eteck. Het bedrijf dat de zogenoemde warmte- en koude Opslag levert, heeft laten weten dat de tarieven voor het gebruik van de opslag en de huur van de warmtepomp behoorlijk omhoog worden geschroefd. Bewoners zijn het niet eens met deze verhoging van dik 70 procent, want deze verhoging moet van tafel.

"Op 30 december stonden er ineens wel nieuwe tariefbladen in de gebruikersapp mijnEteck omgeving met een datum van 20 december. Dit is vreemd gezien de aankondiging pas 28 december werd gemeld. Daarbij hebben vele bewoners tot op heden helemaal geen bericht ontvangen van Eteck. Deze bewoners zullen enorm schrikken als de eerste afschrijving in januari plaatsvindt. De daadwerkelijke verhoging bleek voor de bewoners zelfs 73 procent te zijn. Dat was echt een shock in de wijk."

Daardoor werken de huizen 'als eigen energiecentrale' en halen en leveren daarmee warmte en kou terug vanuit de bronnen van de opslag. Hiermee worden de woningen en de wijk ook aangeprezen en verkocht. Dat is terug te zien in de letterlijke tekst in de Eteck-brochure: "De energieprijs wordt nauwelijks beïnvloed door gas- en olieprijsontwikkelingen", vertelt Rogier Gardien, bezorgde bewoner van de wijk.

Alle bewoners van de relatief nieuwe wijk Blaricummermeent maken gebruik van de warmte- en koude opslag (WKO) met bronnen onder de wijk. Dit is een duurzaam alternatief om de woningen te kunnen kunnen opwarmen en af te koelen. De hele wijk is hierdoor gasvrij. Eteck beheert deze installatie en is daarmee leverancier van de infrastructuur. De bewoners huren de warmtepomp ook van dit bedrijf.

"We betalen nu evenveel of zelfs meer dan in een gaswoning"

"We hebben als bewoners sinds 2021 tot nu toe een verhoging van 114 procent op de levering en dan hebben we verhogingen sinds 2021", zegt Gardien boos. "Daarnaast is er een stijging van bijna 30 procent te zien op de huur van de warmtepomp. We betalen nu evenveel of zelfs meer dan in een gaswoning."

En een andere leverancier is voor de bewoners niet mogelijk, want sinds 2012 is Eteck namelijk de enige partij. En ze hanteren een vaste prijs, waardoor eigen energiebezuinigende maatregelen als lichten uitzetten of beter isoleren geen effect hebben, zo schetsen de bewoners.

Meterkast

"En we hebben al een hogere energierekening, want nota bene de warmtepomp is aangesloten op de meterkast van de bewoner zelf.” Niet Eteck betaalt deze hoge energie maar de bewoner betaalt dat al zelf bij een van de energiepartijen in Nederland.

"Het door Eteck aangevoerde water heeft een temperatuur van slechts 12 graden. Vervolgens betaalt niet Eteck deze hoge energie voor extra verwarmen maar de bewoner betaalt dat zelf via hun eigen energiecontract bij een van de energiepartijen. Eteck levert zelf geen energie aan de wijk. Doordat een warmtepomp veel meer energie vraagt, is de kans groot dat bijna de hele wijk boven het maandelijkse energieplafond uitkomt dat ingesteld is door de overheid."

Te laat en te hoog

Ook de timing en communicatie van Eteck steekt de bewoners van de wijk. De brief waarin stond dat het tarief omhoog ging kwam op 28 december binnen. Veel bewoners kregen deze zelfs niet binnen. "Je moet voor de jaarwisseling als leverancier laten weten of en met hoeveel het tarief omhoog gaat en dit goed onderbouwen. Dat stond er allemaal niet in." Daar moesten veel bewoners zelf achter komen via de zogenoemde tariefbladen.

