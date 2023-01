Frans Hals Museum eindelijk uit financiële zorgen

Het museum dat in financiële nood verkeerde en bijna op het punt heeft gestaan om de deuren te moeten sluiten, krijgt nu structureel 813 duizend euro extra van de gemeente per jaar, bovenop de al bestaande subsidie. In totaal krijgt het museum 4.175.000 euro van de gemeente in 2023. En dat is een grote opluchting. "Vanzelfsprekend is het Frans Hals Museum erg blij met de steun van dit college en de gemeenteraad", zo laat algemeen directeur Lidewij de Koekkoek weten. "Daarmee is de financiële situatie van het museum dermate verbeterd dat we voor de periode 2023-2026 een sluitende begroting hebben."

Onderhoud en collectie

Een deel van het extra geld, 338 duizend euro, zal worden gebruikt voor het onderhoud van het gebouw. "Hiermee kunnen we het onderhoud weer op peil krijgen en draagt de gemeente Haarlem nu formeel ook bij aan het onderhoud van klimaatbeheersing en andere museale installaties, die vereist zijn voor onze museale functie."

De overige 475 duizend euro wordt gebruikt voor de collectie van het museum. "Hiermee kunnen we de opgelopen achterstanden inhalen op het gebied van collectiebeheer en -behoud, zoals documentatie en registratie van de collectie, die weer nodig zijn ter voorbereiding op de verhuizing naar een nieuw depot, waar we plannen voor maken samen met de gemeente en het Noord-Hollands Archief."

De bezoekersaantallen van het museum zijn nog niet op het niveau van voor de corona-pandemie. Maar volgens het museum is dat een landelijk probleem waar bijna alle musea mee te maken hebben. Voor de komende periode hopen ze zo'n 110 duizend bezoekers per jaar te trekken en ligt de focus onder meer op het aantrekken van jong publiek met een nieuwe audiotour speciaal voor kinderen. Ook gaat het museum lokale samenwerkingen aan zoals komende zomer met een tentoonstelling van de Haarlemse kunstenaar PINK.

Uitlenen topstukken

Het Frans Hals museum gaat dit jaar ook vier topstukken uitlenen aan het Rijksmuseum en de National Gallery in Londen. Het gaat om twee schutterstukken en twee regentenstukken. Hiervoor krijgt het museum geen financiële tegemoetkoming, maar het Frans Hals mag wel regelmatig kunstwerken van deze musea lenen. Dus het gaat om een collegiale afspraak. "We zijn zeer verheugd dat zowel het Rijksmuseum als de National Gallery in Londen zoveel aandacht besteden aan de grote Haarlemse Frans Hals. Juist deze grote podia zullen veel positieve aandacht genereren voor het werk van Frans Hals, voor het Frans Hals Museum en voor zijn stad Haarlem", vertelt Lidewij de Koekkoek.

Wanneer de topstukken naar Amsterdam en Londen gaan, is nog niet duidelijk. De musea zijn daarover nog in gesprek met elkaar.