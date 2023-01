Drie Hoornse bushaltes weg voor 1,5 minuut tijdwinst: "Wij willen onze stations terug"

Onbegrip in de Hoornse wijk de Grote Waal over het schrappen van drie bushaltes op de route van lijn 314. Door deze te vervangen voor één nieuwe op een andere plek, moet het busvervoerder EBS 1,5 minuut tijdwinst opleveren. Bewoners moeten daardoor verder lopen. Bovendien zijn de vervallen bushaltes twee jaar geleden nog gerenoveerd. "Het is kapitaalvernietiging."

Sinds zondag is de dienstregeling aangepast. Dit betekent voor buslijn 314, die rijdt door de wijk Grote Waal, dat er niet meer wordt gestopt bij de haltes op de Korenmolen, Poldermolen en Verfmolen. In plaats daarvan wordt één nieuwe halte gemaakt naast de Vijzelmolen, op De Weel. Een kortere route, waarmee op de rit tussen Hoorn en Edam 1,5 minuut tijdwinst wordt behaald.

Voor veel inwoners betekent dit dat zij verder moeten lopen naar de halte om met de bus richting het centrum van Hoorn, of bijvoorbeeld Amsterdam, te reizen. De bewoners van de wijk zijn het niet eens met deze beslissing en hebben hun zorgen bij de gemeente geuit. Daarnaast is er een petitie gestart, die inmiddels bijna 500 keer ondertekend is.

15 minuten lopen naar bushalte

"Wij willen onze stations terug", valt er in hoofdletters te lezen bij de begeleidende tekst van de petitie. "Voor sommige mensen is het nieuwe station 15 minuten lopen. Ook verhoogde EBS de prijzen. We vinden het niet erg om meer te betalen vanwege de crisis. Maar we vinden het erg om onze stations weg te nemen, in naam van alle bewoners van de Grote Waalbuur."

Buurtbewoner Jan Schrik verbaast zich over de manier waarop de drie bushaltes verdwenen zijn, om plaats te maken voor één halte bij de Vijzelmolen. "Er is geen rekening gehouden met mensen die moeten reizen en die slecht ter been zijn", vertelt hij.

Nieuwe halte is onvindbaar

En dat is niet het enige, want de nieuwe halte is onvindbaar. Volgens Schrik is er nergens plek om op te stappen of een bord geplaatst waar mensen moeten zijn. "De verschillende bussen die langs komen, stoppen nu op willekeurige plekken in de straat. Chauffeurs van de bussen weten soms zelf niet eens dat de route aangepast is." Zowel de gemeente als busvervoerder EBS hebben volgens hem geen of te weinig voorlichting gegeven over deze nieuwe situatie.

"Het is heel amateuristisch", zegt hij daarover. "Met de situatie die ontstaan is, is het voor mensen in een rolstoel vaak niet eens mogelijk om in de bus te komen. Daarbij is er sprake van een grote kapitaalvernietiging, omdat de drie haltes in 2021 nog gerenoveerd zijn. Nu worden deze gesloopt en wordt er een nieuwe bij de Vijzelmolen gebouwd. Alles bij elkaar spreek je over ongeveer anderhalf miljoen aan kosten om dit voor elkaar te krijgen."

Raadsvragen Liberaal Hoorn

Ook in de Hoornse politiek zijn de verontruste reacties uit de wijk Grote Waal binnengekomen. Zo heeft raadslid Debbie Katers van Liberaal Hoorn vragen aan het college gestuurd om opheldering te vragen.

"Onze fractie ziet deze wijziging als een achteruitgang van de bereikbaarheid van onze stad. Er zullen de komende jaren steeds meer mensen in onze stad komen die minder ter been zullen zijn", schrijft Katers in een brief. "Het opheffen van deze bushaltes zal er voor zorgen dat juist de steeds grotere groep ouderen en mensen die moeilijk ter been zijn, nog minder makkelijk de straat op kunnen."