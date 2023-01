'Fietser van het Jaar' Jessica bleef fietsen voor het goede doel, zelfs zonder haar Jos

Jessica de Jong uit Den Helder speelde basketbal op hoog niveau, maar had pech met een aanhoudende rugblessure. Ze ging op zoek naar een nieuwe sport en begon met meedoen met de Giro di Kika, waarbij fietsend geld opgehaald wordt voor onderzoek naar kinderkanker. Dat was een schot in de roos, omdat ze zelf dierbaren heeft verloren aan kanker. Dankzij haar jarenlange inzet is ze gekroond tot 'Fietser van het jaar 2022'.

Het begon voor Jessica allemaal bij vrijwilligerswerk tijdens Tour for Life, een tocht voor het goede doel waar in acht dagen zo'n 1250 kilometer wordt gefietst. Helemaal van Italië naar Nederland. "Daar ging ik krentenbollen uitdelen", vertelt Jessica. Maar tijdens de tocht begint het fietsen bij Jessica ook te kriebelen.

Terug in Nederland begint ze dan ook met de oude fiets van haar moeder haar eerste kilometers. "En ik bleek het ook echt leuk te vinden", zegt Jessica. Daarom schrijft ze zich een jaar later niet als vrijwilliger, maar als deelnemer in voor Tour for Life. "Dat was een verschrikking", lacht ze. "Omdat ik toen pas drie maanden fietste en dus geen goede voorbereiding had gehad."

Giro di KiKa

In 2015 begint Jessica - een stuk beter voorbereid - aan een nieuw avontuur: de Giro di KiKa. Een fietstocht van vijf dagen en zo'n 600 kilometer, om geld op te halen voor KiKa. "Toen was mijn hart meteen verkocht", vertelt Jessica. Samen met haar man Jos, die zelf niet fietste maar zich ook inzette voor de Giro, reist ze elke zomer weer af naar Italië om zo veel mogelijk geld op te halen. "Het is een grote familie en soms ook wel emotioneel. Bijna iedereen die meedoet fietst voor een familielid", vertelt Jessica.

En dat geldt helaas ook voor Jessica. Martijn, de zoon van een goede vriend van haar, kreeg te horen dat hij een melanoom had en niet meer beter zou worden. Hij overleed op 15-jarige leeftijd. "Hij zei tegen mij: Ik vind het zo mooi dat je dit doet en je moet wel doorgaan", vertelt Jessica. "Dus dat is altijd de stimulans voor mij geweest om door te fietsen."

Tekst gaat door onder de foto.