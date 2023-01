Podcastserie Tussen Duin en Dijk: hoe nu verder?

In de laatste aflevering van deze podcastserie kijkt natuurverslaggever Stephan Roest naar de toekomst. Hoe moet het verder met de stikstofcrisis? Is de natuur nog te redden? Wat moeten we doen om de aanvoer van stikstof te beperken? Welke offers moeten we daarvoor brengen? En wie heeft de oplossing in handen: zijn het de boeren, Tata en Schiphol, of jij en ik?