Zes auto's op elkaar geknald op de A1 bij Naarden, verkeer wordt omgeleid

Bij een kettingbotsing op de A1 zijn vanmorgen zes auto's op elkaar geknald. Een van die auto's is midden op de weg op zijn kant terecht gekomen. Twee rijstroken zijn dicht, verkeer richting Amsterdam wordt over de spitsstrook geleid en geadviseerd om om te rijden.

De kettingbotsing was in eerste instantie goed voor ongeveer een uur vertraging. Nu Rijkswaterstaat een omleiding heeft ingesteld - verkeer naar Amsterdam wordt via de A27 en Almere geleid - is die vertraging weer iets afgenomen.

Volgens Rijkswaterstaat is er niemand gewond geraakt bij het ongeluk, maar gaat het nog wel even duren voor de vertraging afneemt, aangezien er zes auto's geborgen moeten worden.