Persoon neergestoken in Hilversum, politie doet inval bij woning

Vanavond is op de Oude Amersfoortseweg bij de spoorwegovergang in Hilversum iemand neergestoken.

Na de steekpartij besloot de politie met meerdere agenten zo'n 100 meter verderop een inval te doen bij een flatwoning. Het is nog niet bekend of hier ook daadwerkelijk iemand is aangehouden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met deze persoon gaat, is niet bekend.