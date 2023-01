9 operaties Rode Kruis Beverwijk uitgesteld door beddentekort

Er zijn niet genoeg bedden beschikbaar omdat er te veel patiënten in het ziekenhuis liggen met corona of andere luchtwegaandoeningen, en veel patiënten moet langer dan gemiddeld wachten op een plek in een verzorgingstehuis.

Alleen niet-urgente operaties zijn uitgesteld. Het ziekenhuis hoopt dat er voor overmorgen niemand afgebeld hoeft te worden: "We kunnen nog niet zeggen of donderdag ook minder operaties plaatshebben. Vooralsnog niet en hopelijk blijft dat zo."

Vorige week tijdens een ICT-storing werden er 12 operaties in het RKZ uitgesteld, en gingen er 11 nog wel door.

Crashdieet

Siem* werd gisteren gebeld door het ziekenhuis: zijn maagverkleiningsoperatie van vandaag om half twee kon niet doorgaan. En één van zijn 'lotgenoten, om het zo maar te zeggen', kreeg dezelfde boodschap te horen. 23 januari of later zijn zij weer aan de beurt, heeft het ziekenhuis hem gezegd.

Best vervelend, omdat aan zo'n operatie veertien dagen 'crashdieet' vooraf gaan, zoals hij het zelf noemt. "Ik heb twee weken shakies gehad. Die beker was morgen ritueel de prullenbak in verdwenen. Nu moet-ie toch nog terug de kast in. Vandaag heb ik gezondigd, hoor, straks ben ik weer twee weken bezig."

*Siem is niet zijn echte naam. Die is bij de redactie bekend.