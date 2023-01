Haarlem nl Paul en Jenny zijn herenboeren vanuit hun rijtjeshuis in Heemstede

Ruim 200 huishoudens in Heemstede bestieren vanuit hun flat, villa of rijtjeshuis een boerenbedrijf van zo'n 18 hectare. Met een eenmalige inleg van 2500 euro begonnen zij bijna een jaar geleden een Herenboerderij. Zij hebben een boer in dienst die exclusief voor hen lokaal en duurzaam eten produceert. Ook Paul en Jenny Kramer zijn Herenboeren en halen elke zaterdag tassen vol eten op.

De familie Kramer haalt elke zaterdag vers eten op bij hun eigen Herenboerderij

Het eten komt vers van het land en alleen wat er in het seizoen groeit, dus in de winter vooral kool, wortels, aardappelen en knolselderij. Zij betalen daar een wekelijkse contributie voor van zo'n 12 euro. Soms oogsten de herenboeren zelf, zoals het plukken van spruitjes. Jenny en Paul Kramer zijn herenboer geworden voor de kinderen, zodat zij zien waar hun eten vandaan komt en dat het grotendeels biologisch is geproduceerd.

De kinderen zien waar het eten vandaan komt