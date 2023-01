Angstige momenten door explosie in Zuid: "Ik dacht dat ik uit het raam moest springen"

Rond 21.45 uur was er in de straat een oorverdovende knal te horen. Het explosief ging af voor de portiekdeur van drie bovengelegen woningen. "Het hele huis trilde. Bij mijn voordeur is het beton gescheurd", vertelt een buurvrouw die ernaast woont. "Het was erg eng, vooral omdat er ook brand uitbrak. Ik dacht dat ik direct uit het raam moest springen."

De schrik zit er bij sommige buurtbewoners goed in, vooral omdat er in 2016 in de straat ook al een handgranaat afging en er een maand later een schietpartij plaatsvond. Het slachtoffer verhuisde destijds naar een andere locatie. Of de incidenten iets te maken hebben met de explosie van afgelopen weekend is niet duidelijk.

"Ik weet dat het hier eerder is gebeurd. En een maand later was er toen een schietpartij, dus dat is wel een beetje eng", aldus de buurvrouw vandaag. "Mijn voordeur kan door de explosie niet meer open, dus ik moet nu door het raam springen. Ik voel me een beetje veilig omdat mijn deur niet open kan. Hoewel die snel gemaakt wordt."

De politie laat weten de zaak te onderzoeken.