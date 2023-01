Bewoners in 't Gooi moeten flink wennen aan nieuwe inzameling kerstbomen

Je kerstboom niet meer gemakkelijk aan de straat zetten, maar naar een inzamelpunt brengen. Gooise clubs en verenigingen mogen dit jaar voor het eerst kerstbomen inzamelen om daarmee hun clubkas te spekken, in plaats van dat de GAD de bomen ophaalt. Veel clubs kozen voor een inzamelpunt, wat voor veel Gooiers even wennen is. NH Nieuws maakte een rondje in de regio.

Dat het niet gelijk overal soepel zou gaan, daar ging de GAD zelf ook al voorzichtig vanuit. De inzamelpunten zijn in samenspraak met de clubs gemaakt, waarin ook is gekeken naar de dichtheid van de bewoners en hoe groot het pilotgebied is. Toch is het gemak waarmee bewoners hun kerstboom aan de straat gooien een gemis.

De dienst en de verengingen staken de koppen bij elkaar en besloten te kijken naar een alternatief, met deze pilot als resultaat. Per opgehaalde kerstboom ontvangt de club 50 cent. Clubs en verenigingen die de inzameling van papier moeilijk kunnen missen kregen voorrang om mee te doen. Wat op de achtergrond ook meespeelt is dat de kerstboominzameling van de GAD vorig jaar niet al te soepel verliep .

Waar normaal gesproken clubs en verenigingen karton en papier konden ophalen om de clubkas bij te vullen, is in 2021 besloten dat de GAD (Grondstoffen- en afvalstoffendienst) het zelf gaat doen . Dit vanwege bezuinigingen bij de dienst. Hierdoor zaten veel clubs financieel met hun handen in het haar.

Bij de verenigingen die meedoen is de ervaring tot nu toe wisselend. In Ankeveen is het carnavalsvereniging De Schuimlikkers die de kerstbomen inzamelt. Net als de GAD daarvoor kiezen zij ervoor de bomen zelf op te halen. "Voor de bewoners in ons gebied verandert er niet veel. Het enige verschil is dat ze de mensen die ophalen vaak zelf al kennen, wat het alleen maar leuker maakt", vertelt Michael Voorn van de Schuimlikkers.

"Ik begrijp ook dat mensen het vervelend vinden dat ze nu hun kerstboom moeten wegbrengen in plaats van aan de straat te zetten", laat de woordvoerder van de GAD weten. "Iedere verandering is moeilijk."

In een klein deel van Laren nam dagbesteding de BosHoeve deel aan de pilot. De cliënten van de Sherpa-instelling mogen in dat gebied nog wel oud-papier inzamelen omdat het hun werk is. In het gebied is geflyerd door zodat alle bewoners zouden weten waar ze hun bomen moesten brengen, maar het gewenste resultaat had het niet helemaal.

"Onderweg hiernaartoe zagen we al 17 bomen aan de straat liggen, in ons gebied", vertelt begeleidster Jolanda van der Pol. Ook in andere pilotgebieden hebben bewoners hun boom toch aan de straat gezet. De GAD haalt ze niet op, maar laat wel weten dat de bomen dit jaar op hoge uitzondering wel in de GFT-bak mag doen. Dit is dan ook de boodschap aan de bewoners van de desbetreffende gebieden dit hun boom toch aan de straat hebben gezet.

Onbekend

Dit alles samen lijkt het erop dat sommige Gooiers de nieuwe manier van inzamelen negeren of helemaal niet lijken te kennen.

De Gooise afvaldienst heeft haar best gedaan om alle bewoners van de pilotgebieden te bereiken. "Onze eigen kanalen hebben we gebruik, er is geflyerd door clubs, lokale media hebben erover bericht, net als gemeenten met pilotgebieden en via de app hebben we twee pushberichten eruit gestuurd."

De evaluatie van de pilot met de clubs zal hoogstwaarschijnlijk in februari plaatsvinden. Dan zal worden gekeken of en hoe er volgend jaar ingezameld gaan worden.