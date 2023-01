Groot onderhoud: Middenweg bij Avenhorn komende maanden afgesloten

Weggebruikers die normaal gesproken over de Middenweg richting Avenhorn rijden, moeten sinds vandaag een andere route nemen. De provincie Noord-Holland is namelijk met een groot onderhoud aan de weg begonnen, waarbij ook enkele aanpassingen aan de weg en een het fietspad worden gedaan. De verwachting is dat de weg eind april heropend kan worden.

De Middenweg bij Avenhorn is tot eind april gesloten - Google Streetview

Aannemer Boskalis startte vanmorgen aan het grootschalige onderhoud aan de Middenweg, waardoor de weg de komende drie maanden niet bereikbaar is. Onder andere het wegdek en de fietsbaan worden vernieuwd. Daarnaast wordt de kruising bij Kathoek door een rotonde vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van provincie Noord-Holland. Om het grote onderhoud en de aanpassingen te kunnen uitvoeren is besloten om de weg tot eind april 2023 af te sluiten. Het verkeer wordt via de N242 langs Heerhugowaard en de N194 bij Obdam omgeleid. Bewoners wel toegang Bewoners langs de Middenweg hebben wél toegang tot de weg tijdens de werkzaamheden. Dit geldt ook voor de bedrijven, hulpdiensten en het openbaar vervoer dat over de Middenweg gaat. Fietsverkeer kan omrijden via de Noorddijk of Jisperweg. Daarnaast is de fietstunnel bij de kruising van de N243 en de Kathoek open. Verkeersregelaars zullen de komende maanden bij het werkvak staan. Vorig jaar was een ander deel van de N243 - richting Alkmaar - lange tijd afgesloten vanwege werkzaamheden.