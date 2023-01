Molen De Adriaan in rouwstand voor politieman

De wieken van Molen De Adriaan in Haarlem staan maandag in de rouwstand en de vlag bij de molen hangt halfstok. Het is een bijzonder eerbetoon aan een overleden politiemedewerker.

De uitvaart van de politiemedewerker is maandagmiddag op begraafplaats Westerveld in Driehuis. Een woordvoerder van de molen vertelt dat de politieman een bijzondere band had met de stadsmolen aan het Spaarne.

Rouwstand

Door de wieken in de rouwstand te zetten, laat de molenaar iedereen weten dat er een dierbare is overleden. De wieken staan dan net niet in het midden, maar iets gedraaid. De molen zelf staat in dit geval naar het politiebureau aan de Koudenhorn gericht, aan de overkant van het water.

De Nederlandse vlag naast de molen hangt halfstok. Na de uitvaart van de politieman wordt de vlag weer gehesen en worden de wieken weer uit de rouwstand gehaald.