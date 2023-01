Verdachte 'duinmoord' niet langer verdacht van moord en biedt familie excuses aan

Jent S. (30), die verdacht wordt van het doden van Peter Langenberg in de Egmondse duinen, heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden. S. was voor het eerst aanwezig in de rechtbank, waar de stand van zaken in het onderzoek naar de gruwelijke dood van de Alkmaarder (56) werd besproken.

Na dagen van onderzoek wordt Jent S. door de politie opgepakt. Eerst verklaarde hij niks, maar na maanden heeft hij bekend dat hij verantwoordelijk is voor het geweld waaraan het slachtoffer is overleden. Vandaag bood hij zijn excuses daarvoor aan.

"Geen enkel woord is goed genoeg, maar ik wil graag mijn excuses aanbieden", zei hij. Jent S. was vandaag voor het eerst aanwezig in de rechtszaal. Een man van gemiddelde lengte met kortgeknipt donker haar en een flinke baard.

Voor de nabestaanden van de Alkmaarse Peter Langenberg was het ook de eerste keer dat zij de man zagen die bekend heeft hun broer en schoonbroer te hebben gedood. "Zijn aanwezigheid maakte indruk", vertelt hun advocaat Wendy van Egmond. "Ze noemden het uitluisterend."

"Als iemand daar dan opeens zit die Peters dood letterlijk op zijn geweten heeft, dan maakt dat heel veel indruk. Dat moet eerst verwerkt gaan worden." Over de excuses: "wat koop je ervoor, op z'n Noord-Hollands gezegd. Ze weten de beweegredenen niet." Volgens Van Egmond kan de familie 'excuses ontvangen'. "Maar het is lastig dat nu al een plaatsje te geven als je het waarom van zijn daden nog steeds niet weet."

Pieter Baan Centrum

Verder werd vandaag duidelijk dat het Openbaar Ministerie Jent S. wil laten opnemen in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een persoonlijkheidsonderzoek. Hij en zijn advocaat gaven aan daar geen noodzaak voor te zien. "Mijn cliënt werkt aan alles mee, en dat kan ook vanuit de Zaanse gevangenis waar hij nu zit", aldus advocaat Lotna Kleczewski.

Zelf gaf S. aan mee te zullen werken als hij naar het PBC moet. "Wat nodig is, is nodig. Wat moet, moet." S. zou volgens de rechter geen antwoord willen geven over vragen over zijn seksualiteit. In het PBC zou volgens deskundigen daar beter onderzoek naar kunnen worden gedaan.

De rechter beslist morgen of Jent S. voor observatie moet worden opgenomen. De rechtszaak kan daardoor, door drukte bij het PBC, vertraging oplopen. Een volgende niet-inhoudelijke zitting is gepland op 27 maart.