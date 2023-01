Maat vol voor buurt: strenge maatregelen op komst na 'vuurwerkoorlog' op Loosdrechts plein

Het is afgelopen jaarwisseling flink uit de hand gelopen op het Loosdrechtse Lindeplein. Een groep van zo'n zeventig jongeren heeft behoorlijk huisgehouden met zwaar vuurwerk, tot woede van de buurt en burgemeester Crys Larson. De maat is vol. De burgemeester sluit niet uit dat er volgende jaarwisseling strenge maatregelen komen om overlast tegen te gaan.

Dat het op het Lindeplein compleet uit de hand liep was niet voor het eerst. Ook vorig jaar was er sprake van overlast van vuurwerkvandalen.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling liep het wel heel erg de spuigaten uit. Een grote groep jongeren uit onder meer Wijdemeren en Hilversum zorgde voor heel veel onrust en vernielingen.

De jongeren staken veel zwaar vuurwerk af en dat liet flinke sporen na. Volgens de gemeente is er sprake van tientallen vernielingen aan straatmeubilair. Diverse prullenbakken, kledingbakken en borden moesten het ontgelden. Pas op het moment dat de handhavers zich meldden, werd het minder. De jongeren renden de wijk in en ontstond er een kat-en-muisspel. Het is de handhavers niet gelukt de groep aan te spreken op hun gedrag.

Schande

De situatie op het Lindeplein overschaduwt de verdere rustig verlopen jaarwisseling in Wijdemeren, meent de burgemeester. Burgemeester Larson spreekt schande van het optreden van de jonge vuurwerkvandalen. "De toeloop van zo'n zeventig jongeren naar het plein was overstelpend en voelde ronduit bedreigend, een nare ervaring voor veel mensen die er wonen. Dit is totaal onacceptabel gedrag", zegt zij.

Ze verwijt de jongeren een gebrek aan respect voor de omgeving en vindt het ongepast dat er veel inzet nodig is van bijvoorbeeld handhavers en geld moet worden uitgegeven om de situatie te kunnen beheersen. Om herhaling te voorkomen, sluit de burgemeester niet uit om de volgende keer 'verregaande maatregelen' te treffen. Wat die maatregelen exact inhouden, meldt zij niet.

Zoutbak

Waarom waren er geen maatregelen genomen op en rond het Lindeplein? Juist omdat het er vorig jaar al bal was, had de gemeente Wijdemeren beter op de situatie moeten inspelen, klinkt het vanuit de politiek. Dorpsbelangen heeft daarom schriftelijke vragen gesteld en wil van de burgemeester onder andere weten wat de gemeente vooraf heeft gedaan behalve het wegvallen van een zoutbak.

Daarnaast wil de politieke partij weten welke belemmeringen er zijn om het Lindeplein te beveiligen met camera's, zeker rond oud en nieuw. Welke stappen gaat de burgemeester zetten om in het vervolg de openbare orde en veiligheid beter te bewaken en op welk moment neemt zij omwonenden en ondernemers mee in dat verhaal?