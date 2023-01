Tjalling Gerus maakt van Haarlemse oesterzwammen Haarlemse worstjes

Jarenlang zat Tjalling strak in het pak op kantoor om elektrische apparaten aan de man te brengen, maar inmiddels is hij stadsboer. Op industrieterrein De Waarderpolder in Haarlem kweekt hij oesterzwammen. In stalen zeecontainers groeien de paddenstoelen als kool in zakken met koffieprut. Na de oogst worden de oesterzwammen onder meer verwerkt tot vegetarische borrelworstjes.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

