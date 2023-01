Politie kreeg melding van vechtpartij in Hoornse straat waar Marvin dood werd gevonden

De politie is op 1 januari twee keer in het Boedijnhof geweest. Eén keer vanwege de vermissing van Marvin (37), maar ook voor een melding van een mogelijke vechtpartij. Een dag later werd de Horinees dood gevonden in de tuin van een buurman. De politie bevestigt dat het om een misdrijf gaat. "De mogelijke vechtpartij nemen we mee in het onderzoek", aldus een politiewoordvoerder.

"We zijn druk bezig met het onderzoek", laat de woordvoerder aan NH Nieuws weten. Marvin was volgens omwonenden naar een feestje bij een buurman, waar hij naar verluidt ruzie kreeg. "Rond 6.00 uur 's ochtends hoorde ik wel een ruzie. Ik heb daar verder niet meer bij stilgestaan", vertelde een buurman eerder. Pas twee dagen later werd hij gevonden. Volgens buren liggend op een tafel met mogelijk een mes in zijn rug.

Mogelijke vechtpartij

Nu blijkt dat de politie ook op nieuwjaarsdag een melding heeft gehad van een mogelijke vechtpartij en daarvoor naar het Boedijnhof is gereden. Onduidelijk is of dat verband houdt met de dood van Marvin. "We nemen deze informatie uiteraard mee in het onderzoek. Als mensen hier meer informatie over hebben, kunnen zij zich bij ons melden."

Diezelfde dag is de politie nog een keer in de straat geweest. Ditmaal omdat Marvin als vermist was opgegeven. Onderzoek leverde toen nog niks op.

Wie is er verantwoordelijk?

De dood van de Horinees roept een week later nog altijd veel vragen op. Wie heeft hem om het leven gebracht? En hoe kan het zijn dat een buurtbewoner aan de Boedijnhof twee dagen dood in een tuin heeft gelegen? Die vragen blijven vooralsnog onbeantwoord. De politie houdt de kaken over het onderzoek stijf op elkaar.

De politie laat nog wel weten dat er tot op heden nog niemand is aangehouden als verdachte. Marvin laat een vriendin en een dochter van 13 jaar na. Bekenden hebben een steunactie opgezet, omdat hij niet verzekerd zou zijn voor een uitvaart. Daar is inmiddels ruim 8.000 euro gedoneerd.