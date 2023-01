Plan voor mogelijke schoolsluitingen geeft onrust in Medemblik: "Vervelend en onnodig"

Binnen de gemeente Medemblik is veel onrust ontstaan bij ouders van leerlingen op kleine basisscholen. Door het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt bij een renovatie van de schoolgebouwen onderzocht of de school in stand moet worden gehouden. Bij de scholen die op de nominatie staan, kwam het als een enorme verrassing. "We hebben al veel bezorgde ouders gehoord", zegt directrice Angelique Pronk van basisschool De Dijkwerkers in Wervershoof.

De scholen die voor deze nieuwe manier in aanmerking komen zijn de Idenburgschool in Andijk, basisschool De Vijzel in Hauwert, De Dijkwerkers in Wervershoof, St. Jozefschool in Zwaagdijk-Oost en St. Lidwina in Zwaagdijk-West.

Uitgangspunt van het oude beleid uit 2016 was om kleine scholen in stand te houden. Maar in het nieuwe plan wordt er bij de mogelijke renovatie van schoolgebouwen eerst gekeken of de school nog levensvatbaar is.

Directrice Angelique Pronk van basisschool De Dijkwerkers in Wervershoof is verrast door de berichtgeving. Bij de school, met ongeveer 70 leerlingen, is daar de eerstkomende tien jaar geen sprake van. In de kerstvakantie van 2021 werden de wc's in het schoolgebouw vernieuwd, en vorig jaar zijn er nieuwe kunststof kozijnen geplaatst. Het eerstvolgende moment waarop de school gerenoveerd kan worden is pas in 2034.

Bezorgde ouders

De afgelopen dagen hebben directrice Pronk en de school veel vragen gehad van bezorgde ouders, zowel van leerlingen die op de school zitten als van ouders die hun kind bij de school hebben ingeschreven. De directrice baalt van het onjuiste beeld dat bij de mensen is ontstaan.

"Het is jammer dat er zoveel onrust is ontstaan", zegt de directrice. "Ik snap dat er verbazing en onzekerheid is. Maar die zijn niet nodig. We doen het goed en hebben alles op de rit. In de afgelopen jaren zijn we zelfs tegen de prognoses is gegroeid in ons leerlingenaantal."