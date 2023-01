Steekpartij Zeeburgereiland in Amsterdam, slachtoffer en verdachte minderjarig

In de Foekje Dillemastraat op het Amsterdamse Zeeburgereiland heeft vanmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer, minderjarig volgens de politie, is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook is er een minderjarige verdachte aangehouden.

Hoe ernstig de verwondingen zijn is onduidelijk, maar volgens de politie was het slachtoffer goed aanspreekbaar. Ook een traumahelikopter is naar de plaats van het incident gevlogen. De steekpartij gebeurde vlak voor een middelbare school, onduidelijk is of er leerlingen bij betrokken waren.