Fotosessie in Ruïne van Brederode om rechtszaak tegen bestuur te bekostigen

Vrijwilligers van de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid organiseren een fotosessie voor mensen uit de omgeving om een rechtszaak tegen het bestuur te organiseren. Belangstellenden kunnen onder meer op de foto als kasteelvrouw of als ridder.

De vrijwilligers hebben een hoogopgelopen conflict met de leiding van het uit de dertiende eeuw resterende kasteel. De ruzie draait om beheerder Rob Kortekaas. Het bestuur van de Ruïne heeft het contract met hem opgezegd, zonder dat besluit te willen toelichten. De negentig vrijwilligers staan pal achter Kortekaas.

Om te voorkomen dat Kortekaas moet opstappen, nemen zij gerechtelijke stappen. Vooral het feit dat het bestuur van de Stichting Heerlijkheid Brederode (SHB), waar de ruïne onder valt, niet met hen om de tafel wil om de kwestie uit te praten, heeft kwaad bloed gezet. De vrijwilligers hebben goede hoop een eventuele rechtszaak te winnen 'aangezien er zaken zijn die duiden op wanbestuur.' Het bestuur zegt dat de beslissing om het contract met Kortekaas te beëindigen 'niet over één nacht ijs is genomen'.

De fotosessie is zondag 15 januari van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Ruïne van Brederode. De bijdrage voor de fotoschoot waarmee de rechtszaak wordt betaald, is vrijwillig.