Gravelspecialiste Tessa Neefjes wordt fullprof: "Een droom die uitkomt"

Als iemand weet dat dromen soms toch uitkomen, is het Tessa Neefjes wel. De veelzijdige wielrenster uit Wervershoof herstelde enkele jaren geleden van een zwaar ongeluk, reeg de successen in 2022 aan elkaar en ziet haar topjaar nu beloond worden met een contract bij een Amerikaans profteam. "Ik moest mezelf even in mijn arm knijpen."

Tessa Neefjes is een alleskunner op de fiets. Mountainbiken, gravelen en wedstrijden op het strand, zoals afgelopen weekend bij Egmond-Pier-Egmond. Vorig jaar won ze al het Nederlands kampioenschap mountainbiken, werd ze Europees kampioen strandracen en won ze enkele wereldbekerwedstrijden gravel. Enige minpuntje: het WK gravel eindigde in mineur. "Maar ondanks dat smaakte het WK wel naar meer", zegt ze nu. "Dat wordt dit jaar één van de hoofddoelen." Droomseizoen Na haar droomseizoen volgt nu ook een droomtransfer naar Liv Racing Collective, een Amerikaanse profploeg. Ze stond tot 1 januari onder contract bij het Europese zusje van de ploeg en mag zich vanaf nu gravelprofessional noemen. In ieder geval de komende twee jaar is ze fullprof. "En dan ook nog in de discipline die ik het liefste doe, echt geweldig. Een droom die uitkomt." Op zich is het al een wonder dat ze zich kan meten met de besten. Tijdens een training in de Ardennen ging het een kleine 7 jaar geleden helemaal mis. "Er kwam een vrachtwagen op mijn weghelft. Ik brak mijn rug en had in totaal 16 botten gebroken", zei ze eerder tegen NH Nieuws.

Stapje voor stapje - letterlijk - werkte ze aan haar herstel. In het begin was een rondje om de eettafel al een uitdaging, nu trapt ze 200 helse kilometers weg op onverharde ondergrond. De uitverkiezing van de Amerikaanse profploeg is de ultieme beloning na de moeizame en lange weg die ze heeft afgelegd. "Met het ongeluk viel mijn droom om prof te worden in duigen. Althans, dat dacht ik. Dit had niemand meer verwacht, ik ook niet. Ik heb mijzelf echt even moeten knijpen, om te kijken of dit wel echt was. Het is echt bizar."

De mogelijkheden zijn eindeloos bij Liv Racing Collective, weet Neefjes. "Ik ben nu semi-prof, werk daarnaast als sportdiëtist, sportmasseur en personal trainer. Dat hoeft nu niet meer, al blijf ik wel 'wat' doen. Het lijkt mij wel lekker om er naast het fietsen iets bij te blijven doen." Verder gaat alle aandacht naar het trainen en ontwikkelen. "Ik blijf gewoon hier in Wervershoof wonen, maar er zijn heel veel mogelijkheden. Hoogtestages in het buitenland, bijvoorbeeld. Maar ook training van een downhill specialist in Spanje, of techniektrainingen. Alles kan. Ik ben benieuwd of mij dit nog verder kan brengen." De focus blijft op het gravelrijden liggen. "Ik ga meedoen aan Unbound. Dat is de grootste wedstrijd in de Verenigde Staten, van 320 kilometer lang. Dat lijkt me echt te gek. En in oktober is het WK gravel. Tussendoor zal ik ook 'gewoon' wedstrijden rijden op de mountainbike en op de weg. Dat zijn ideale trainingen. Ik heb er heel veel zin in."