Deze diersoorten maken een comeback naar onze provincie, maar sommige sterven langzaam uit

Lange tijd was de Nederlandse natuur zo versnipperd dat grote, wilde dieren nauwelijks nog in Nederland terecht konden. Dat verandert: langzaam maar zeker ontstaan in Nederland grote aaneengesloten natuurgebieden, waarin plaats is voor bijzondere dieren. Ook Noord-Holland maakt zich op voor nieuwe, imposante beesten. Welke beesten kunnen we in onze provincie verwachten?

Lars Soerink is ecoloog bij ARK Natuurontwikkeling en houdt zich bezig met de natuur in Noord-Holland. Hij is positief gestemd over de recente ontwikkelingen. Soerink denkt dat het ontstaan van grotere natuurgebieden er voor kan zorgen dat bijzondere dieren hun rentree maken in Noord-Holland. Sommige van die dieren trekken uit zichzelf de provincie binnen, andere moeten een handje geholpen worden. Helaas is het niet alleen hosanna: er zijn ook beesten die het heel moeilijk hebben.

Deze dieren vinden hun weg op natuurlijke wijze terug:

1. De Europese zeearend

Deze zeer grote roofvogel is met een spanwijdte van 2,5 meter de grootste van Europa. "Dit dier is al terug in andere delen van Nederland, en daarom kunnen we het eerste broedgeval in Noord-Holland snel verwachten. In heel Europa ging het slecht met het 'm, maar nu is hij weer in opmars. Ook in Nederland. Dit komt echt door de natuurontwikkeling van de afgelopen jaren."