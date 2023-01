De Peiling: ik 'vergeet' wel eens iets af te rekenen bij de zelfscan

Je boodschappen stelen of 'vergeten' af te rekenen is aan de orde van de dag in de supermarkt. Het zelfscannen, waarbij klanten zelf hun boodschappen scannen en afrekenen, nodigt uit tot diefstal. Uit onderzoek van de UVA blijkt dat zo'n 20 tot 30 procent van de consumenten wel eens steelt bij de zelfscan.