Beginnend motorrijder met 219 km per uur over de A7, rijbewijs ingevorderd

Bij een lasercontrole op de A7 kwam een motorrijder afgelopen zondag met wel èrg hoge snelheid voorbij. De beginnende bestuurder werd ingeklokt op zo'n 219 kilometer per uur. Naast zijn hoge snelheid was zijn speekseltest ook nog eens positief op cannabis.

Een achtervolging was niet nodig, want de motorrijder stopte kort hierop zelf bij het tankstation richting Hoorn. Hier heeft de politie de motorrijder staande gehouden en moest hij verschillende testen ondergaan.

De motorrijder had pas enkele maanden zijn rijbewijs, en zijn speekseltest kwam positief terug op cannabis. Of hij daadwerkelijk onder invloed was moet nog uit bloedonderzoek blijken. Zijn bijrijder had daarnaast geen motorpak aan.

De politie heeft zijn rijbewijs afgepakt. Waarschijnlijk kan hij die over een paar weken weer ophalen bij de rechter, maar er hangt de motorrijder een boete van duizenden euro's boven het hoofd. De rechter kan ook nog besluiten de bestuurder een rijontzegging te geven.