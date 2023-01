Weer duizenden euro's aan schade door ontplofte verkeersborden en afvalbakken

Enkel op Texel lijkt de schade mee te vallen: "Het betreft de schade van enkele verkeersborden die door vuurwerk gesneuveld zijn en er is wat rommel achtergelaten dat we moesten opruimen, maar al met al valt het gelukkig heel erg mee. De kosten zijn nihil."

Maar in de andere drie gemeenten wordt wel degelijk gerekend op een flink schadebedrag. De gemeente Schagen schat dat de kosten rond de 15.000 euro liggen. "Maar dat is lastig precies te zeggen omdat we gaande het jaar nog steeds dingen tegenkomen. Vooral straatkolken die opgeblazen worden, kunnen we niet direct schade zien omdat het ondergronds is."

Uitschieter

Ook in Den Helder wordt gerekend op een schadebedrag van zo'n 15.000 euro. Het valt daarmee fors lager uit dan in de drie eerdere jaren, merkt de gemeente op. De jaarwisseling van 2020-2021 was een opvallende uitschieter met kosten van 44.000 euro. Daarentegen zijn dit jaar het aantal overlastmeldingen wel ruim verdubbeld naar 100. De gemeente denkt dat dit komt door de extra handhaving in de weken voorafgaand aan oud en nieuw.

In Hollands Kroon wordt gerekend op een lager schadebedrag dan in de andere gemeenten: 10.800 euro. Dat is minder dan het jaar ervoor en ook minder dan de jaarwisseling van 2019/2020 toen het voor laatst was toegestaan om vuurwerk af te steken. Vooral abri's, lantaarnpalen, prullen- en hondenpoepbakken moesten het dit jaar ontgelden.

Meldingen

Ook zijn er zo'n 100 meldingen bij de gemeente gedaan over vuurwerkoverlast. "Daarbij viel op dat er veel meldingen uit Slootdorp kwamen (omgeving Koningin Beatrixlaan), Hippolytushoef (de Irissenstraat/Hortensialaan) en uit Anna Paulowna (van de Duist).

In Schagen voegt de gemeente nog wel toe dat niet rond oud en nieuw sprake is van vuurwerkschade. "We worden er het hele jaar door mee geconfronteerd. Zo zijn er afgelopen jaar al vijf tot zes grote afvalkegels verbrand en een aantal afvalbakken en verkeersborden opgeblazen. De reparatiekosten lopen op tot 6.000, 7.000 euro of misschien meer."