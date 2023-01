Ongelukken zorgen voor drukke ochtendspits op A7 en omliggende sluiproutes

Het verkeer op de A7 richting Amsterdam heeft te maken met de nasleep van een groot ongeluk bij Zaandam. Op het hoogtepunt, rond 8.15 uur, was de prognose dat automobilisten ruim twee uur langer over hun reis zouden doen. Automobilisten moeten nu nog rekening houden met ruim een uur vertraging.

Het ongeluk gebeurde tussen afslag Zaandam 't Kalf en knooppunt Zaandam. Twee van de drie rijstroken werden daar afgesloten. Voorlopig rijdt het verkeer er nog langzaam, en is de file dus nog niet verdwenen.

Ook op de sluiproute richting de A10, via de N247 langs Edam naar Broek in Waterland, staat inmiddels een lange file die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door automobilisten die de file op de A7 willen vermijden. Volgens de ANWB is daar sprake van zo'n drie kwartier vertraging.

Details over het ongeluk dat de file veroorzaakt zijn vooralsnog onbekend.