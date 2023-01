Kerstbomen verzamelen voor een zakcentje: Gooise clubs zijn wisselend enthousiast

In een klein gebied van de Laren kunnen de kerstbomen naar dagbesteding de BosHoeve worden gebracht. In datzelfde kleine gebiedje zamelen de cliënten al oud papier en karton in. Voor hen is deze regeling niet geschrapt, omdat het hun werk is. Begeleidster Jolanda van der Pol en cliënt Dave staan maandagochtend in de miezerregen klaar om de kerstbomen in ontvangst te nemen.

En de eerste vracht is geen misselijke. Een bestelbus met aanhanger erachter komt het terrein oprijden. De bomen komen van de Winter Village in Laren, een commercieel kerstdorp met schaatsbaan die niet in het pilotgebied ligt. Een lekkere opbrengst zou je denken, maar de vracht moet geweigerd worden: commerciële bedrijven moeten hun kerstbomen op een andere manier aanbieden.

Het blijkt de rest van de ochtend ook geen storm te lopen. Er komen twee mensen hun kerstboom langs brengen. Beide wonen op een steenworp afstand van de Sherpa-instelling.