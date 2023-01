Politie zoekt getuigen na dodelijke val 60-jarige wielrenner

Het slachtoffer lag met zijn racefiets op de grond op de kruising Alkmaarseweg / Groetweg, parallel aan de N242 en was niet aanspreekbaar. Ondanks de hulp van ambulancepersoneel en omstanders is de man overleden.

Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een ongeval of een natuurlijke doodsoorzaak. "We weten niet precies hoe hij ten val is gekomen en waardoor. Dat willen we graag weten", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH. De politie vraagt getuigen om zich te melden.