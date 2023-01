Amsterdamse dieren en planten van de leg door zacht winterweer: "Brengt evenwicht uit balans"

Het lijkt hartje winter wel lente in het Vondelpark. De vogels zingen, het zonnetje schijnt, de winterjassen blijven thuis. Voor de Amsterdammers misschien wel lekker, maar voor de dieren en planten in onze stad is het helemaal niet goed. "Die warme winters achterelkaar brengen het evenwicht uit balans."

De eerste pasgeboren eenden zijn al gezien. En dat is veel te vroeg, zegt stadsecoloog Stijn Nollen. "Als er straks nog een koude periode aankomt dan kunnen die dieren weer doodvriezen. Ook jonge egels zijn in de war. Die gaan later hun winterslaap in waardoor ze vaak verzwakt worden aangetroffen door bijvoorbeeld de dierenambulance."

Het is druk in het Vondelpark. Veel mensen met de zonnebril op, er wordt nog net niet gepicknickt. Een kleine maand terug kon hier nog geschaatst worden maar vandaag is het net een frisse lentedag. De zoveelste zachte winter op rij. De Hazelaars beginnen met bloeien - normaal gebeurt dat zo halverwege februari - dus de eerste pollen hangen al in de lucht. Niet fijn voor mensen met hooikoorts, maar dat is wel het minste probleem volgens Nollen. De natuur is van slag. "Wat je ziet is dat dieren zich nu al aan het voorbereiden zijn op het voorjaar door het warme weer. De vogels zijn al aan het fluiten. Ze hebben het idee dat ze nu een partner moeten gaan zoeken. Je hoort het overal om je heen." Compleet in de war dus.

Vervangen door soorten uit Zuid-Europa

En als de winters zo zacht blijven - of nog zachter worden en dat zit er dik in - gaat de Amsterdamse flora en fauna er in de toekomst heel anders uitzien. "Wat je uiteindelijk gaat krijgen is dat de planten en dieren die hier oorspronkelijk horen vervangen worden door een samenstelling van soorten uit Zuid-Europa. Ik vind dat wel zorgelijk omdat de natuur die hier is zo ook hoort te zijn."