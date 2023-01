Man vlucht uit rollende auto voor Heerhugowaardse politie

Een automobilist is gisteravond gevlucht voor de politie in Heerhugowaard, nadat hij even daarvoor een stopteken kreeg. Op de Ietje Kooistralaan sprong hij uit de auto en ging hij er rennend vandoor. Uit navraag blijkt dat de man, ondanks inzet van een helikopterteam, niet meer is achterhaald. Naar verluidt was de auto gestolen.

AT5 / Luuk Koenen

Dijk & Waard Centraal meldt dat de bestuurder rond 23:00 uur een stopteken van de politie kreeg, maar niet meewerkte. Hij remde wel op de Ietje Kooistralaan, maar stapte nog voor zijn auto stilstond uit en nam de benen. De auto rolde door en botste tegen een geparkeerde auto.



De politie heeft uitgebreid naar de verdachte gezocht, ook vanuit een helikopter, maar hij is niet meer gevonden. De auto zou gestolen zijn, maar de politiewoordvoerder vond hier (nog) niets over in het systeem.