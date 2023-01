Conducteur Jan op zoek naar onbekende Hilversumse: "Voelde me erg tot haar aangetrokken"

Cupido schoot afgelopen oktober raak in de sprinter op het traject tussen Hoorn en Hoofddorp. Tenminste: wat conducteur Jan betreft. Tijdens zijn werk ontmoette hij een Hilversumse dame waar hij vier maanden later nog altijd diep van onder de indruk is. Zonder contactgegevens uit te hebben gewisseld stapte de dame echter uit, en dat is gelijk de laatste keer dat Jan haar zag. Hij doet dan ook een oproep om haar te vinden.

De Hilversumse komt op dat moment samen met twee vriendinnen terug van een bezoekje aan de expositie 'Hoge Luchten' in het Westfries Museum in Hoorn. De vier raken met elkaar aan de praat en wanneer de twee vriendinnen uit zijn gestapt, gaat het gesprek tussen de onbekende vrouw en Jan verder.

Jan ontmoet de Hilversumse midden oktober. Het hart van de 61-jarige conducteur klopt al gauw sneller nadat de twee in gesprek raken. "Ik had een heel leuk gesprek met haar en voelde me heel erg tot haar aangetrokken. Hoe ze praatte, hoe ze lachte en hoe ze eruit zag", vertelt hij.

"Ik ben even bij haar gaan zitten", legt Jan uit. "Het gesprek ging over van alles. Motorrijden, haar moeder in Mijdrecht. Ze reist veel met de trein." Veel weet hij verder niet over haar: ze woont in Hilversum en haar moeder woont in Mijdrecht. Jan wil daar op dat moment ook niet naar vragen. "Ik vind het heel moeilijk om haar leeftijd te schatten. En omdat ik aan het werk was, vond ik het niet professioneel om naar haar privésituatie of persoonlijke dingen te vragen."

Oproep

Toch doet Jan nog een laatste poging wanneer de Hilversumse uitstapt. "Bij het verlaten van de trein zei ik dat ik het heel leuk vond om kennis met haar te maken. Dat vond zij ook. Maar goed, dat was het en ik blijf toch aan haar denken."

Jan kreeg na een eerste oproep bij het radioprogramma 'Adres onbekend' zo veel media-aandacht, dat hij deze nieuwe poging liever iets meer in de luwte doet. Ken je of bén je de dame in kwestie? Dan kun je contact opnemen met NH Nieuws via [email protected]