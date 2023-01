Net gerenoveerde steiger Loosdrechtse Plassen afgebrand, tienduizenden euro's schade

Van de steiger op het eiland Geitekaai in de Loosdrechtse Plassen is weinig meer over. Een paar dagen geleden is deze steiger grotendeels afgebrand, zeer waarschijnlijk door brandstichting. De gemeente schat de schade op zeker 70.000 euro.

Het vuur werd vorige week maandagavond gezien door buurtbewoners. De brand was later op de avond uit, maar de volgende ochtend sloegen de vlammen uit de steiger. Het vermoeden is dat er mensen op het eiland hebben geslapen of dat de brandstichters terug zijn gekomen.

Steiger was net gerenoveerd

De brand op de steiger is extra zuur, omdat de steiger net gerenoveerd was. Zo was de steiger onder meer voorzien van een nieuw dek van kunststof.

Medewerkers van de gemeente hebben hun handen vol gehad aan de brand. Na de brand moesten zo snel mogelijk en zoveel mogelijk drijvende resten gesmolten plastic worden weggehaald, om te voorkomen dat dat het milieu zou vervuilen. Dat is grotendeels gelukt, maar niet alles is weg. De gemeente spreekt alsnog van 'grote milieuschade'.

De resten van de steiger zijn voor de veiligheid door de gemeente weggehaald.