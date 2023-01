Nog geen spoor van vermiste Yasmine (13) uit Rijsenhout, politie onderzoekt tips

Yasmine is sinds eergisteren vermist. De tiener uit Rijsenhout werd voor het laatst gezien toen ze die avond rond 19.45 uur thuis wegging. Eerder liet een woordvoerder van de politie weten dat haar vermissing 'zorgelijk' is en dat ze 'alle reden hebben om naar haar op zoek te gaan'.

Via een andere weg wordt ook uitgekeken naar de vermiste tiener. Op de Facebookgroep 'Wat Rijsenhout moet weten' is de Burgernet-melding van de vermissing gedeeld. Daarna is een groep inwoners van Rijsenhout spontaan gaan zoeken naar Yasmine, maar vooralsnog zonder succes.

De 13-jarige Yasmine is 1.65 meter lang, heeft lang bruin haar en bruine ogen. De politie meldt dat ze ouder lijkt dan haar leeftijd.