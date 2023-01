Oekraïners bedanken al zingend Haarlemmers voor hulp in orthodoxe kerstdienst

Propvol zit het zaterdagmiddag in de Haarlemse Kerk van de Nazarener aan de Zijlweg. Veel Haarlemmers hebben de uitnodiging van de Oekraïners die daar hun orthodoxe kerstfeest vieren, aangenomen. De dienst staat in het teken van dankbaarheid.

“Dank je wel”, galmt het in het Oekraïens en Nederlands door de kerk. Tijdens de dienst treden meerdere koren, waaronder een kinderkoor op. Zingen en kerst vieren geeft de vluchtelingen afleiding van de grote problemen waar ze zich in bevinden. “Het geeft me een warm gevoel en brengt mooie jeugdherinneringen naar boven”, vertelt Christina die meezingt in het koor.

Bezoeker Albert Bonnema geniet van de Oekraïense en Engelse liederen. “Heel leuk dat ze dit voor ons doen.” Hij vangt zelf een Oekraïens gezin op in zijn huis. Afgelopen zomer zijn ze teruggegaan naar Oekraïne. “Ze misten de vader en man te erg. Helaas was het land nog te onveilig en zijn ze weer teruggekomen.”

Goed gevoel

Het gezin woont nu weer bij Bonnema in. “Daar zijn ze dankbaar voor, net zoals de andere Oekraïners hier in de buurt.” Het geeft hem een goed gevoel dat hij deze mensen kan helpen. "We hebben geregeld dat het 5-jarige kind naar dezelfde school kan als onze eigen kinderen. Als dat lukt, word je heel blij", besluit Bonnema die het helpen van anderen iedereen kan aanraden.

In het publiek waar volop genoten wordt van de dienst zit ook de 11-jarige Maria. Ze vertelt dat het haar droom was om op de Olympische Spelen te turnen. Die viel in duigen toen ze moest vluchten. Sinds ze in Nederland is, kan ze gelukkig weer verder dromen. “Nadat ik ben gevlucht, turn ik hier in Nederland elke dag. Veel Nederlanders helpen mij daarbij, ze zijn aardig en lachen naar mij.”

Dromen van een toekomst

Veel aanwezigen herkennen het gevoel van Maria. Hoewel ze zich nog steeds in een nachtmerrie bevinden, is Haarlem de plek waar ze weer verder kunnen hopen en dromen. Of zoals Christina het verwoordt: “Ik kan hier dromen van een toekomst, waar wij kerst onafhankelijk en blij in Oekraïne kunnen vieren.”