Afzien tot in Wijk aan Zee, maar daarna worden de fietsers teruggeblazen naar Egmond aan Zee

Het ene moment was het donker boven het Noordzeestrand, het andere moment scheen de zon uitbundig. En net als je dacht dat het minder hard begon te waaien, zette de wind een tandje bij. De 4.000 deelnemers aan de mountainbike-strandrace Egmond-Pier-Egmond kregen het wispelturige weer voor de kiezen dat zo kenmerkend is voor Noord-Holland.

Maar één zekerheid hadden ze vanochtend. De wind woei onveranderd uit het zuidoosten. Dat betekende 'stoempen' tot het keerpunt in Wijk aan Zee. Maar na het keerpunt bij de pier tegen het decor van Tata Steel, werden ze met windkracht zes terug geblazen naar Egmond aan Zee. Daar kwam Stijn Appel uit Spanbroek als eerste over de finish, Hij deed iets langer dan een uur over de 38 kilometer. Toen Appel al lang en breed aan de lunch zat, waren de meeste recreanten nog maar net in Wijk aan Zee aangekomen. Maar ook zij zouden finishen; veel later, maar niet minder trots.