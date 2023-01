Rijsenhout in de ban van vermiste Yasmine (13): "We hebben het hele dorp uitgekamd"

Sinds gisteravond is de 13-jarige Yasmine uit Rijsenhout vermist. Tot dusver ontbreekt van haar nog elk spoor. "Het is zorgelijk", legt de woordvoerder van de politie uit. "We hebben alle reden om naar haar op zoek te gaan."

Gisteravond om kwart voor negen kwam de melding van de vermissing binnen bij de politie. De politie is meteen gaan zoeken in de omgeving Rijsenhout, maar tevergeefs. Vanochtend is de zoekactie weer opgestart. "Ook zoeken we op andere locaties waar dit meisje aan gekoppeld kan worden", ligt de woordvoerder toe. Om welke locaties dit gaat, wil de politie niet delen.

Het dorp in rep en roer

De vermissing van de tiener gonst door het hele dorp. "Nadat wij de melding binnen kregen zijn we eigenlijk meteen gaan zoeken", vertelt Patricia van den Bosch. Van den Bosch is beheerder van de Facebookgroep 'Wat Rijsenhout moet weten', dat dient als een soort prikbord voor het dorp.

Wanneer Patricia de melding deelt binnen de groep, komt het hele dorp direct in actie. "We hebben met z'n allen het hele dorp uitgekamd gisteravond", legt ze uit. Van groepjes ouderen met zaklampen tot jongeren op de scooter. Iedereen speurde gisteren naar Yasmine. "Helaas is daar nog weinig uitgekomen." Volgens Patricia typeert deze daadkracht het dorp Rijsenhout. "Iedereen komt dan samen", licht ze toe. "Want als het mijn kind zou zijn, zou ik hetzelfde willen."

De politie vraagt iedereen die iets weet of ziet van Yasmine zich te melden.